В Челябинске построят станцию для обеззараживания воды из Шершневского водохранилища

Станция заработает не раньше 2023 года
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Челябинском поселке Сосновка собираются открыть станцию ультрафиолетового обеззараживания воды.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», станцию должны построить и ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Она будет очищать воду, поступающую в водопроводы Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска и Сосновского района.
Строительство и монтаж оборудования профинансируют за счет федерального проекта «Чистая вода».
Напомним, в 2022 году должна начаться реконструкция челябинских очистных сооружений. Она займет два года и потребует более миллиарда рублей.
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