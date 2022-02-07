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Общество7 февраля 2022 9:49

В Челябинске построят станцию для обеззараживания воды из Шершневского водохранилища

Очищать воду будут при помощи ультрафиолета
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Станция заработает не раньше 2023 года

Станция заработает не раньше 2023 года

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Челябинском поселке Сосновка собираются открыть станцию ультрафиолетового обеззараживания воды.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», станцию должны построить и ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Она будет очищать воду, поступающую в водопроводы Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска и Сосновского района.

Строительство и монтаж оборудования профинансируют за счет федерального проекта «Чистая вода».

Напомним, в 2022 году должна начаться реконструкция челябинских очистных сооружений. Она займет два года и потребует более миллиарда рублей.

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