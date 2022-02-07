В Челябинске построят станцию для обеззараживания воды из Шершневского водохранилища

Станция заработает не раньше 2023 года Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Челябинском поселке Сосновка собираются открыть станцию ультрафиолетового обеззараживания воды.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», станцию должны построить и ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Она будет очищать воду, поступающую в водопроводы Челябинска, Копейска, Коркино, Еманжелинска и Сосновского района.

Строительство и монтаж оборудования профинансируют за счет федерального проекта «Чистая вода».

Напомним, в 2022 году должна начаться реконструкция челябинских очистных сооружений. Она займет два года и потребует более миллиарда рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru