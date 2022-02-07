В Челябинской области мужчину четвертый раз подряд осудили за пьяное вождение

В Челябинской области 31-летнего жителя города Карталы осудили за управление машиной в пьяном виде. При этом гонщик уже был трижды осужден за то же нарушение. В 2018 году его лишили прав на два года и отправили на обязательные работы, в 2019 году лихач на полгода отправился в колонию и в 2020 срок повторился.

— Установлено, что мужчина, ранее трижды судимый по ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), освободившийся по отбытию наказания в январе 2021 года, в ноябре в утреннее время был задержан на автодороге г. Карталы — село Анненское за управлением автомобилем в состоянии опьянения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Теперь любитель пьяной езды отправится в исправительную колонию на год. Сесть за руль ему можно будет не раньше чем через 4 года.

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