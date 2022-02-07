В Челябинске снова разрешили проводить захоронения на Митрофановском кладбище

Администрация Челябинска и эко-активисты спорят о законности работы кладбища Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Челябинский областной суд отменил запрет на использование Митрофановского кладбища.

Ранее Советский районный суд Челябинска запретил продолжать захоронения. Этого просили члены региональной общественной организации «Экологический консалтинг». Они указывали, что кладбище вопреки закону находится во втором поясе санитарной охраны Шершневского водохранилища.

Мэрия Челябинска не согласилась с решением и подала жалобу. При новом рассмотрении вопроса суд встал на сторону чиновников.

— Суд апелляционной инстанции отменил решение Советского районного суда о запрете деятельности по захоронению на территории кладбища, — сообщили в пресс-службе областного суда.

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