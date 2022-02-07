100 челябинцев оштрафовали за шопинг без маски

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске проверка соблюдения масочного режима закончилась штрафами для 102 жителей. Представители администрации и УВД города выехали в крупные торговые центры, среди которых были ТРК «Куба», «Космос», «Родник», «Урал», «Радуга», «Горки», «Гагарин парк». Досталось и предприятиям.

— Совместно с Роспортебнадзором и УВД проверили 7 предприятий на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, — доложил на аппаратном совещании замглавы по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов. — По выявленным нарушениям составлено 5 протоколов, переданы в суд по приостановке деятельности материалы по 2 предприятиям.

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