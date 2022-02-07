В Челябинской области поймали мошенницу, которая отбирала деньги у пенсионерок, притворяясь несчастной родственницей

Жертвами мошенницы стали пожилые женщины Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области задержали 25-летнюю жительницу Уфы. Ее подозревают в мошенничестве. По версии следствия, женщина отобрала 410 тыс. рублей у пожилых жительниц Златоуста и собиралась похитить еще миллион.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, мошенница звонила пенсионеркам по телефону, представлялась их родственницей, плакала и сообщала, что попала в беду. Она якобы устроила ДТП, а теперь нужно срочно оплатить операцию пострадавшему. Для этого нужны все имеющиеся деньги.

76-летняя жительница Златоуста отдала обманщице 130 тыс. рублей, 82-летняя горожанка — еще 280 тыс. рублей. Близкие пенсионерок, узнав о случившемся, обратились в полицию. Самозваную родственницу удалось разыскать и задержать.

Только после этого стало известно о третьей пострадавшей: 84-летняя женщина уже приготовила миллион рублей, чтобы помочь, как она считала, своей внучке. Родные пенсионерки вовремя узнали об этом и тоже обратились в полицию.

Сейчас в МВД выясняют, не удалось ли жительнице Уфы обмануть еще кого-нибудь. Подозреваемую отправили в СИЗО. При задержании у нее изъяли часть украденных денег — 60 тыс. рублей.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о мошенничество в крупном размере и покушении на преступление. Обманщице грозит до 6 лет лишения свободы.

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