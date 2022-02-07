От сплавов до горных лыж: туризм Челябинской области ждет новый виток развития

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Корпорация «Туризм РФ» направит финансы на развитие в Челябинской области трех объектов — горнолыжных курортов «Аджигардак», «Солнечная долина» и оздоровительного курорта «Сапфир Урала» в Еткульском районе. Инвестиции составят 14,5 млрд рублей, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время совещания по развитию туризма.

«Плюс к этому — развитие наших национальных парков «Таганай», «Зюраткуль», «Зигальга», завершение формирования мастер-планов развития исторических и природных пространств, таких как «Аркаим» и озеро Тургояк, переход на инвестиционную стадию реализации наших планов по этим территориям. Отдельная задача — создание инфраструктуры для сплава на реке Ай и других наших реках, развитие инфраструктуры вокруг Чебаркуля, имею в виду замечательные озера Еловое, Чебаркуль, Кисегач, раскрытие туристического потенциала Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Кыштыма, Каслей, Сатки, Троицка и других наших городов», — рассказал Алексей Текслер.

Заместитель министра экономического развития региона Андрей Минченко отметил, что за предыдущий год в регионе значительно увеличился туристический поток.

«Согласно данным компании МегаФон, за 11 месяцев 2021 года турпоток составил 3,6 миллиона туристов. Данные сильно отличаются от статистики Росстата в связи с тем, что многие туристы останавливаются в частном жилом фонде, в жилом фонде малых форм, который не отражается в Росстате. По сравнению с 2020 и 2019 годами произошел достаточно существенный прирост. В те года за 11 месяцев нас посещало 2,8 миллиона человек. Устойчивый рост турпотоков отмечают нацпарки», — сообщил Андрей Минченко.

Эксперты Big Data МегаФона, в свою очередь, прогнозируют дальнейший рост популярности Челябинской области, и не только у жителей соседних регионов.

«С помощью инструментов big data и анализа обезличенной информации с базовых станций мы можем получить объективную картину по турпотокам в любом регионе России. Современные технологии геоаналитики позволяют узнать, откуда едут путешественники, составить их цифровой портрет, узнать, какие места особенно привлекают и сколько длится путешествие – полезные данные, которые помогут развитию туризма в области. К примеру, уже сейчас мы можем сказать, что Южный Урал пользуется особенной популярностью у жителей ближайших Свердловской, Курганской, Оренбургской областей и Республики Башкортостан, также сюда любят приезжать нижегородцы и москвичи. Мы прогнозируем, что в 2022 году турпоток в регион заметно вырастет».

На сегодняшний день Челябинская область занимает 14 место в Национальном туристическом рейтинге.