В копейском микрокраойоне, построенном по распоряжению Путина, сделают дорогу

Ориентировочный срок окончания работ 30 июля 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

К августу 2022 года в микрорайоне «Тугайкуль» в Копейске, который построили по распоряжению президента России Владимира Путина для переселенцев из поселка Роза, построят новую дорогу. Торги с начальной ценой в 73,2 млн рублей сегодня, 7 февраля, объявило Управление строительства Копейска.

На дороге длиной 1 км будет пять остановок для общественного транспорта. Фото: конкурсная документация

В техническом задании указано, что необходимо построить дорогу длиной от ул. Малышева по пер. Депутатский, по ул. Международная, до МОУ СОШ №16 в мкр. «Тугайкуль». От подрядчика требуется построить 1,046 км двухполосной дороги шириной 6 метров до 30 июля 2022 года.

На протяжении новой дороги обустроят пять остановок, устроят железнодорожный переезд, установят дорожные знаки, ограждение, разметку. Участок свободен от строений кроме магазина у дома Международная, 76. В документации указано, что арендатору направили уведомление о расторжении договора аренды и освобождения земли в срок три месяца.

Фото: конкурсная документация

Заявки на участие в торга принимаются до 24 февраля 2022 года.

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