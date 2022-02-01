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Общество1 февраля 2022 14:14

В Челябинске 12 дней подряд действует режим НМУ

Как в Минэкологии борются со смогом
Источник:kp.ru
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Фото: Архив КП.

Фото: Архив КП.

Несмотря на публичные отчеты челябинских промышленников о соблюдении квот на выбросы, смога меньше не становится. Режим НМУ действует вот уже 12 дней, столько же не рассеивается дымка с неприятным запахом, — пишет канал «Челябушка».

И это в городе, недавно ставшем лидером по снижению выбросов в федеральной программе «Чистый воздух».

— В Минэкологии региона на этот раз пошли дальше обычного: возбуждено 14 административок, огласке придали и названия возможных загрязнителей. Очевидно, чтобы люди знали «героев» — производство коксохима и предприятие водоотведения. Тут уже никак не отвертеться, ведь ПДК фиксировалось как раз в их окрестностях, — продолжают авторы паблика. — Раньше поймать нарушителей было сложнее, теперь же функционирует точнейший Центр экологического мониторинга.

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