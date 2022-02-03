В Челябинске презентуют проект межуниверситетского кампуса

Фото: Архив КП.

Новые подвижки наметились в создании челябинского межуниверситетского кампуса. Во-первых, с финансовым участием в проект готов зайти ВТБ. Возможность заключения концессии обсуждалась властями и банком на днях, пишет телеграм-канал «Челябушка». Таким образом, конкретика по ГЧП появилась уже через две недели после объявления о стремительном подорожании проекта мирового уровня — с 9 до 14 миллиардов рублей.

Во-вторых, скоро ожидается презентация, естественно, посыпались идеи насчет площадки (как раз идут поиски). Один из местных девелоперов предложил использовать под кампус знаковый недострой — «ребра Левиафана» на набережной.

— Не секрет, что разговоры о корректировке конструкции несбывшегося конгресс-холла «Крылья», которые ведутся и в мэрии, и в правительстве, не принесли каких-либо результатов, — добавляют авторы «Челябушки». — Помнится, завершать его собирались только со средствами инвесторов и в случае с кампусом — хорошая была бы возможность решить два вопроса сразу, но посмотрим на реакцию заказчиков.