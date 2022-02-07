В Челябинске у двух молодых иностранцев нашли 65 свертков с героином

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

В Челябинске сотрудники ГИБДД задержали двух иностранцев, у которых нашли крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Все произошло на улице 250-летия Челябинска в районе дома №79. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов двух граждан ближнего зарубежья 21 и 20 лет. При себе у парней имелось 65 свертков с неизвестным веществом.

— Изъятое вещество было направлено на экспертизу, а мужчин доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Проведенное исследование показало, что в сверках находилось наркотическое вещество – героин, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску.

В отношении иностранцев возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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