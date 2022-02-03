Воздух в Челябинске станет чище, на это потратят полтора миллиарда рублей

Фото: Архив КП.

Челябинский воздух за два года сделают еще прозрачнее за счет реконструкции очистных сооружений и благодаря льготному займу Фонда национального благосостояния. Заявку на этот инфраструктурный, приоритетный проект одобрила комиссия по развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, пишет паблик о жизни региона «Челябушка».

Беда с очистными волнует город уже давно. Построены они были в середине прошлого века, ремонтировались в 80-х, а в 2021-м на сооружениях случился мощный выброс сероводорода, запах от которого не рассеивался около суток.

Именно из-за запаха все хорошо знают, где находится сердце канализации. «На этот «аромат» десятки лет жалуется район ЧМЗ и все, кто заезжает в город со Свердловского тракта», признал губернатор Алексей Текслер.

— Есть тут и интересная подоплека. С ПОВВ должны были взыскать чуть более миллиарда рублей (почти равную займу сумму) за вред природе, но вопрос утрясли с Росприроднадзором, обязав по суду на реконструкцию, — добавляют авторы телеграм-канала. — Ну а власти просто своевременно подготовили обоснование, привлекли около полутора миллиардов и подключились к программе первоочередных коммунальных задач. Двигать к реализации срочные проекты у нас умеют. Подобным образом удалось выбить и кредиты на транспорт в челябинской агломерации.