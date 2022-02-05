На Южном Урале будут повышать туристический потенциал

Фото: Айбулат Акбутин.

Южноуральские власти впервые в истории поместили туристическую сферу в список приоритетных наряду с транспортной и дорожной. По крайней мере, в том, что теперь их будут развивать параллельно, заверил губернатор. Усилится работа региона с туристическим нацпроектом, Ростуризмом и корпорацией «Туризм.РФ».

Напомним, на минувшей неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил максимально быстро войти в новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

В планах — развитие нацпарков «Таганай», «Зюраткуль» и «Зигальга», создание инфраструктуры для сплавов по рекам, организация оздоровительных и горнолыжных курортов, повышение туристического потенциала нескольких городов, в том числе двух столиц — Челябинска и Магнитогорска.

— Алексей Текслер мотивирует профильные ведомства на то, чтобы подтянуть инвесторов и инициировать новые проекты, а те, на которые уже получено одобрение («Сапфир Урала», «Аджигардак», «Солнечная долина»), довести до стадии финансовой обеспеченности, — пишет паблик «Челябушка». — Стыдно бездействовать, когда из федерального центра выделяются значительные ресурсы.