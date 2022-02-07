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Общество7 февраля 2022 14:34

На Южном Урале «подорожали» взятки

Совокупный оборот денег в коррупционных преступлениях в 2021году достиг 60 миллионов рублей
Источник:kp.ru
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Фото: Архив КП.

Фото: Архив КП.

Оказывается, на Южном Урале за год существенно подорожали не только продукты — свою инфляцию продемонстрировали взятки, пишет телеграм-канал о жизни региона «Челябушка».

По данным региональной прокуратуры, средняя сумма подношения увеличилась втрое. Совокупный оборот денег в коррупционных преступлениях в 2021 году достиг 60 миллионов рублей (по 220 тысяч на одного). Для сравнения: в 2020-м было 28 миллионов и 80 тысяч рублей, соответственно.

— И это в эпоху всеобщей борьбы с коррупцией (в правительстве области, например, было создано профильное управление). Конечно, определенным результатом можно считать оперативное выявление и уголовные дела о хищениях из бюджета. Однако меньше их не становится, да и аппетиты взяточников, как видно из статистики, растут, — добавляют авторы канала. — 2022 только начался, а уже вскрыты новые факты: среди обвиняемых — глава местного Госстройнадзора и три сотрудника ГИБДД.

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