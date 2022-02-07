В Челябинской области легковушка на скорости влетела в столб, водителя увезли в реанимацию

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧО / vk.com

В Челябинской области автомобиль LADA Kalina на скорости влетел в столб. После столкновения машину сильно покорежило, а водителя зажало грудами металла. Об этом сообщили в пресс-службе Каслинского пожарно-спасательного гарнизона.

Авария произошла вечером, 6 февраля, возле поворота к селу Татарская Караболка. Первыми на место происшествия прибыли полицейские. Внутри автомобиля они обнаружили 19-летнего водителя без сознания, который был зажат. Его пришлось деблокировать сотрудникам МЧС.

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧО / vk.com

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧО / vk.com

— По информации медицинских работников, у 19-летнего водителя открытые переломы обеих ног, черепно-мозговая травма и множественные ушибы, — сообщили в Каслинском пожарно-спасательном гарнизоне.

Пострадавшего увезли в отделение реанимации центральной районной больницы Кыштыма.

Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЧО / vk.com

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