В Челябинской области из-за COVID-19 временно отменили плановую диспансеризацию

Однако диспансеризация для переболевших COVID-19 продолжится. Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

В Челябинской области временно приостановили плановую диспансеризацию взрослых групп населения. Причиной такого решения стал рост заболеваемости коронавирусом. В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) главный врач областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева рассказала, как долго продлился эта мера.

— Наше правительство расценило риски, связанные с высокой заболеваемостью. Это оправданное решение. Мы уже не в первый раз приостанавливаем эти мероприятия и просим здоровых людей не приходить в поликлиники. Я думаю, по опыту прошлого года, когда мы дважды на месяц приостанавливали диспансеризацию, это продлится недолго, — рассказала Ольга Агеева.

Однако углубленная диспансеризация продолжится. Она нужна для выявления осложнений после перенесенного коронавируса. И сейчас в поликлиники активно приглашают людей, которые переболели два месяца назад.

По данным Минздрава Челябинской области, за сутки в регионе выявили 4400 новых случаев коронавируса. Среди вновь заболевших — 660 школьников. Сейчас от коронавируса лечатся 39 282 пациентов. Всего с начала пандемии болезнь выявили у 198 752 южноуральцев.

На днях обновился список пунктов вакцинации, где можно сделать прививку от коронавируса. Жителей области ждут не только в поликлиниках, но и в торговых центрах. Полный список адресов – по ссылке.

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