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Общество8 февраля 2022 3:24

На Челябинскую область надвигаются снегопады

Во вторник 8 февраля начнется небольшой снег, а к середине недели усилится ветер
Елена КОЛЧИНА
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Южноуральцев предупреждают о длительных снегопадах

Южноуральцев предупреждают о длительных снегопадах

Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинской области в ближайшие три дня будет идти снег. 8 февраля в части районов региона снегопады будут небольшими, а в части – более интенсивными. По прогнозам метеорологов, до четверга 10 февраля погода останется облачной.

Ночью температура воздуха будет опускаться до -21 градуса, а днем составит от -11 до -5 градусов.

Если во вторник и среду ветер будет неустойчивым, то в четверг значительно усилится, достигнет скорости 4-10, а при порывах и 16 метров в секунду.

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