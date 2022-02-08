На Челябинскую область надвигаются снегопады

Южноуральцев предупреждают о длительных снегопадах Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинской области в ближайшие три дня будет идти снег. 8 февраля в части районов региона снегопады будут небольшими, а в части – более интенсивными. По прогнозам метеорологов, до четверга 10 февраля погода останется облачной.

Ночью температура воздуха будет опускаться до -21 градуса, а днем составит от -11 до -5 градусов.

Если во вторник и среду ветер будет неустойчивым, то в четверг значительно усилится, достигнет скорости 4-10, а при порывах и 16 метров в секунду.

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