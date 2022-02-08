В Челябинской области увеличили количество ковидных госпиталей

Мест в госпиталях стало не хватать, пришлось расширять врачебные базы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Миассе снова начал работать ковидный госпиталь в стационаре ММЦ «Северный». Его возвращали к плановому приему пациентов в середине декабря 2021 года, но теперь снова превратили в базу для помощи больным коронавирусом.

— Эта вынужденная мера, принятая минздравом Челябинской области, связана с ростом заболеваемости и госпитализаций пациентов с диагнозом Covid-19, — сообщили в администрации миасской Городской больницы №2, к которой относится стационар.

В первые сутки работы госпитали принял 17 больных коронавирусом. Всего в нем подготовили 60 коек.

Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в Челябинской области отменили диспансеризацию. За предыдущий день Covid-19 диагностировали у 4,4 тыс. жителей региона, на лечении сейчас находятся почти 40 тыс. больных.

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