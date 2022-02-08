Райффайзен Банк: почти каждый десятый россиянин готов сообщить секретные данные по телефону для содействия следствию

Фото: предоставлено Райффайзен Банком

В экстренной ситуации передать кому-либо секретные данные банковской карты или реквизиты для входа в онлайн-банк считает допустимым треть россиян. Такие результаты показало исследование, проведенное Райффайзен Банком.

Среди всех респондентов 9% признались, что рассказали бы секретные данные позвонившему сотруднику полиции для содействия следствию, 6% – сотруднику банка, чтобы предотвратить нелегальное списание, 1% готов сообщить их любому человеку в экстренной ситуации, если тот знает, как помочь. Ещё 1% опрошенных считаю допустимым передать секретные данные чат-боту банка, а 13% не станут их называть, но готовы набрать их в тоновом режиме на телефоне.

Почти все респонденты (93%) знают, что к секретным данным относится код на обороте карты (CVV), чуть меньшая доля (88%) причисляет к ним пароль от онлайн-банка и код подтверждения из смс, 80% – логин от онлайн-банка, а 74% – паспортные данные. По мнению 54% секретной информацией является также номер карты, 44% считают конфиденциальным ее номер, а 35% – имя владельца.

«Данные, указанные на лицевой стороне карты, не являются конфиденциальными, однако их также не желательно оставлять в открытом доступе, – отмечает Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзен Банка в Сибирско-Уральском макрорегионе. – Планируя свои атаки, злоумышленники собирают информацию о жертвах в открытых источниках и используют найденные персональные данные для психологических манипуляций. Важно помнить об этом, когда вы публикуете свои данные в интернете или передаете другим людям».

Более половины опрошенных признались, что когда-либо сообщали по телефону или в мессенджерах свои ФИО (70%), а также дату рождения и место жительства (60%). Треть (33%) передавали информацию о месте работы, 16% указывали, клиентами каких банков являются. Передавали кому-либо коды из подтверждающих смс 6% респондентов, почти столько же (5%) делились полными реквизитами карты, включая код CVV.

В опросе приняли участие более полутора тысяч жителей крупных городов России. Из них 68% имеют высшее или неполное высшее образование, 23% - среднее специальное, 6% - среднее, а 2% обладают научной степенью.