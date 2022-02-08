Больше 200 тыс. жителей Челябинской области заболели коронавирусом

671 школьник за день заболел коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Челябинской области перевалило за 200 тысяч. За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 203 168 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, за последний день выявили 4416 новых случаев Covid-19, в том числе 671 — у школьников.

От ковидной пневмонии за сутки умерли 20 человек.

На лечении сейчас находятся 41 206 больных.

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