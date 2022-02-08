В Челябинске возле дома разлилась огромная лужа фекалий, рядом с месивом катаются с горки дети

Фото: Егор Рогозин

В Челябинском микрорайоне «Яблочный» произошла коммунальная авария. Из-за нее канализационные отходы сливаются на территорию возле одного из домов по улице Конструктора Духова. Местные жители жалуются на ужасный запах. Кроме того, «лужа» задела и горку, с которой катаются дети.

— Уже с прошлой недели эта ситуация и до сих пор не устраняется. Так что, господа из УК Академия, теперь не надейтесь, чтобы я платил за ваше коммунальное обслуживание, потому что вы не выполняете свою работу, — рассказал местный житель.

Мы обратились в управляющую компанию «Академия». Как пояснили там, устранять проблему должно производственное объединение водоснабжения и водоотведения (МУП ПОВВ). Они отвечают за наружные канализационные сети. Конкретные сроки устранения аварии в УК также пока назвать не смогли.

Ранее в Челябинске минэкологии не нашло слив отходов в Шершневское водохранилище. При этом ситуацию неоднократно сняли на видео очевидцы. Напомним, поток канализационных вод стремящийся к Шершневскому водохранилищу, обнаружили в конце января. В минэкологии назвали причиной загрязнения аварию на «ЮжУралВодоканале» и возбудили в отношении предприятия два административных дела о нарушениях. Собственную проверку начали в прокуратуре. В городской администрации отчитались об усиленных проверках водопроводной воды и заявили, что вода, которую получают челябинцы, соответствует санитарным требованиям.

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