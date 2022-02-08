УФАС проверяет челябинский медиахолдинг из-за госконтракта на 14 млн рублей

В УФАС ищут нарушения антиконкурентного законодательства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В челябинском управлении Федеральной антимонопольной службы проверяют законность закупки, в ходе которой региональный медиахолдинг получил 14,3 млн рублей.

— Информация о возможном нарушении требований действующего законодательства поступила в Челябинское УФАС России в рамках депутатского запроса, — сообщили в УФАС.

Речь идет о контракте на информационное обеспечение госпрограммы переселения соотечественников, который ООО «Издательский дом «Гранада Пресс» получило по итогам электронного аукциона в декабре 2021 года.

За 14,3 млн рублей медиахолдинг должен был опубликовать 342 материала в СМИ и соцсетях, в том числе 210 новостных сообщений, 7 видеосюжетов, 12 онлайн-опросов, 28 интервью. Все это требовалось выполнить в очень сжатые сроки: подрядчика по итогам аукциона определили 22 ноября 2021 года, а выполнить все перечисленные в договоре работы нужно было не позднее 15 декабря того же года.

В УФАС пояснили, что проверка займет месяц, после этого в ведомстве смогут сказать, действительно ли был нарушен закон о защите конкуренции.

Медиаменеджер и основатель «Гранады Пресс» Сергей Филичкин, семья которого сейчас руководит холдингом, заявил нашему корреспонденту, что своим мнением поделится лишь после завершения проверки.

— Через 30 дней я дам все комментарии, — пообещал он.

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