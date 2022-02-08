В Челябинске вынесли приговор мужчине, который слил интимные фотографии бывшей жены

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Челябинске вынесли приговор 41-летнему мужчине, который слил интимные фотографии бывшей жены. После развода он начал испытывать к экс-супруге не самые теплые чувства, а в мае прошлого года взял и разослал откровенные снимки на электронные адреса ее коллег.

— Мужчина осужден по ч.1 ст. 137 УК РФ «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия», — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ.

Во время судебного заседания мужчина извинился перед бывшей женой, раскаялся и признал свою вину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru