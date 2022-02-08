Медики и спасатели провели тренировку на «Солнечной долине» в рамках подготовки к этапам Кубка мира по фристайлу

Фото: региональный Минспорта

В минувшие выходные на горнолыжном комплексе «Солнечная долина» прошла совместная тренировка медиков и спасателей. Именно им предстоит обеспечивать безопасность участников и зрителей во время этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», которые пройдут на «Солнечной долине» 26 и 27 февраля.

Традиционно перед каждый этапом Кубка мира по фристайлу на склоне горнолыжного комплекса «Солнечная долина» проходит совместная тренировка медиков и спасателей. «Ски-кросс» – контактный вид спорта, связанный с риском и скоростью, поэтому очень важно, чтобы спасательные бригады быстро реагировали и были готовы к любым ситуациям, которые могут произойти на горе.

«Медики и спасатели, которые принимали участие в тренировке, имеют большой практический опыт помощи в сложных ситуациях. Для нас важно сейчас отработать именно командное взаимодействие, чтобы доктора и спасатели понимали друг друга с полувзгляда и с полуслова. Ведь главная задача в случае травмирования спортсмена – максимально быстро и безопасно эвакуировать его с горы. На соревнованиях будет дежурить один реанимобиль и три линейные бригады скорой помощи, также имеется полный набор оборудования для оказания экстренной медицинской помощи. Все наши врачи – профессионалы своего дела, в связке со спасателями они смогут справиться с любой ситуацией», – рассказала Наталья Евчая, руководитель медицинской службы этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

В этом году в этап Кубка мира по фристайлу на «Солнечной долине» приедут не просто лучшие представители мирового «ски-кросса», но и участники и триумфаторы Олимпийских игр-2022. Спортсмены отправятся на Южный Урал практически прямиком из Пекина. Для зрителей будет организована развлекательная программа, курорт продолжит работать в обычном режиме: гости смогут покататься на трассах «Солнечной долины». Приобрести билеты можно на сайте, а также в кассах ГЛК «Солнечная долина».