Суд смягчил наказание за страховое мошенничество экс-директору челябинского аэропорта

Андрей Осипов несколько месяцев провел в заключении. Фото: Сергей Сотников
Областной суд изменил приговор бывшему директору челябинского аэропорта Андрею Осипову. Экс-руководителя ранее признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.
В ноябре прошлого года Андрею Осипову в качестве наказания назначили 3 года условного лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Приговор обжаловали обе стороны процесса. Прокурор настаивал на ужесточении наказания, а адвокат просил признать своего подзащитного невиновным.
Как рассказали в пресс-службе Челябинского облсуда, после апелляции по-новому оценили размер причиненного преступлением ущерба и наказание изменили. Теперь Андрею Осипову назначили 2 года 11 месяцев условного лишения свободы. Испытательный срок также сократили на месяц.
Напомним, Андрея Осипова в марте прошлого года задержали сотрудники ФСБ. Сначала его поместили под домашний арест, но бывший директор нарушал условия этой меры пресечения, поэтому суд решил перевести его под стражу. Из СИЗО экс-руководитель «Челябинского авиапредприятия» вышел только после оглашения приговора.
Суд установил, что в декабре 2019 года Андрей Осипов совершил ДТП на служебном автомобиле. Ночью он врезался в дорожный знак.
Директору не хотелось оплачивать ремонт машины, так что он пошел на мошенничество. Подробностями этой истории с КП-Челябинск поделился один из сотрудников аэропорта. По его словам, ситуация хорошо известна на авиапредприятии.
Андрей Осипов велел подчиненным инсценировать ДТП, официально его оформить, а потом передать документы в страховую компанию, чтобы та оплатила ремонт автомобиля. Так и произошло, но впоследствии обман раскрылся.
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