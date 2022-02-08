Челябинская область отказалась от всеобщего карантина для школьников

Учиться онлайн будут только отдельные классы. Фото: Мария ЛЕНЦ

За январь 2022 года в Челябинской области переболели коронавирусом более 3 тысяч детей. 6% из них госпитализированы. В минздраве отмечают, что на больничной койке оказываются в основном малыши от 3 месяцев до года. В школах ситуация слишком разнится, поэтому Роспотребнадзор отказался от практики закрывать все учреждения на карантин.

— Эпидпроцесс по школам идет крайне неравномерно, — отметила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова. — Есть школы, где не закрыто ни одного класса. Муниципалитеты дают разную информацию по заболеваемости. Единой волны, как бывает обычно, сейчас нет. Если отсутствует по ОРВИ 20% детей, вводится карантин.

Татьяна Софекова также рассказал, что если раньше при достижении эпидпорога в целом по области, можно было сразу закрывать школы, то сейчас взрослые болеют больше.

— Взрослые составляют от 50 до 60% от всех заболевших, — привела данные представитель Роспотребнадзора. — Поэтому опираться на суммарную заболеваемость мы не можем. И ориентируемся только на детей.

В случае превышения эпидпорога в классе или школе, карантин открывается на 7 дней. Если взрослые теперь могут получить больничный дистанционно, то детям оставили обязательный осмотр врачом.

— Дистанционное консультирование родителей возможно только после осмотра, — рассказала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава Челябинской области Эльвира Домрачева. — Вызов врача на дом при высокой температуре в детском возрасте обязателен. Это же касается листков нетрудоспособности. Он выдается в день обращения после очного осмотра ребенка.

Взрослым же начали открывать больничные дистанционно. Для это нужно получить положительный ПЦР-тест, оставить заявку по номеру 122 или через электронную форму на сайте поликлиники. Также дистанционно можно закрыть лист нетрудоспособности.

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