В Челябинской области нашли подпольную нарколабораторию

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Миассе обнаружили нарколабораторию, в которой изготавливали по 3 килограмма мефедрона в месяц. Оборудование для производства наркотика житель города прятал в гараже. Полицейские вместе с аппаратурой изъяли весы, посуду и различную утварь, необходимую для синтеза запрещенных веществ.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», найти подпольное производство удалось благодаря проверке ГИБДД. Сотрудники ДПС в Красноармейском районе остановили и осмотрели легковую машину. Оказалось, что 28-летний водитель вез 550 граммов мефедрона.
В дело вступили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотика. Они нашли устроенную водителем лабораторию., а также выяснили, что тот не только изготавливал наркотики, но и открыл интернет-магазин для продажи незаконной продукции.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. За незаконное производство и сбыт наркотических средств ему грозит пожизненное заключение.
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