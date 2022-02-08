В Челябинской области нашли подпольную нарколабораторию

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Миассе обнаружили нарколабораторию, в которой изготавливали по 3 килограмма мефедрона в месяц. Оборудование для производства наркотика житель города прятал в гараже. Полицейские вместе с аппаратурой изъяли весы, посуду и различную утварь, необходимую для синтеза запрещенных веществ.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», найти подпольное производство удалось благодаря проверке ГИБДД. Сотрудники ДПС в Красноармейском районе остановили и осмотрели легковую машину. Оказалось, что 28-летний водитель вез 550 граммов мефедрона.

В дело вступили сотрудники управления по контролю за оборотом наркотика. Они нашли устроенную водителем лабораторию., а также выяснили, что тот не только изготавливал наркотики, но и открыл интернет-магазин для продажи незаконной продукции.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. За незаконное производство и сбыт наркотических средств ему грозит пожизненное заключение.

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