Андрей Барышев встретился с ветеранами органов госохраны

Фото: Соцгород

Председатель Попечительского совета Ассоциации «Девятичи», генерал армии, директор ФСБ России (1995-1996 гг), экс-комендант Кремля Михаил Барсуков вручил лидеру «Соцгорода» нагрудный знак и удостоверение члена Ассоциации «Девятичи».

С этой общественной организацией Андрея Барышева связывает давняя дружба и сотрудничество. На протяжении пяти лет он поддерживает инициативы и социальные проекты Ассоциации, которая совместно с действующими подразделениями ФСО, Советом Ветеранов проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодых сотрудников Федеральной Службы Охраны, помогает ветеранам и бывшим сотрудникам спецслужб.

Кроме того, Ассоциация активно участвует в законодательной и нормотворческой деятельности, представляя интересы своих участников и коллективных членов в Экспертном совете Комитета по безопасности Государственной Думы, Координационном Совете ГУВД г. Москвы и в других общественных объединениях.

На состоявшейся встрече экс-депутат и руководство Ассоциации в лице председателя попечительского совета Михаила Барсукова и президента «Девятичей» Сергея Петрова обсудили проблемы ветеранского движения, патриотического воспитания молодёжи, а также поговорили о необходимости принятия законопроекта, касающегося частной охранной деятельности и новых требований к организациям, работающим в данной сфере.

Фото: Соцгород

В завершение встречи Михаил Барсуков вручил Андрею Барышеву памятный нагрудный знак и удостоверение члена Ассоциации ветеранов органов Государственной охраны «Девятичи».

Историческая справка:

Ассоциация «Девятичи» учреждена 27 июля 1998 года юридическими лицами - частными охранными предприятиями, в руководство которых входят бывшие сотрудники 9 Управления КГБ СССР, Главного управления охраны РФ, Федеральной службы охраны РФ, Службы безопасности Президента РФ.

На тот период Ассоциация ставила своей целью объединение усилий частных охранных предприятий и служб безопасности, входящих в нее, для успешного выполнения задач по обеспечению безопасности предпринимательства и личности, формированию цивилизованного рынка частных охранных и детективных услуг в Российской Федерации.

Чуть позже, по мере вступления в Ассоциацию физических лиц, Наблюдательный Совет определил еще одно важнейшее направление деятельности Ассоциации - оказание помощи и содействия сотрудникам, уволенным в запас из ФСО, в подборе и получении постоянного места работы.

Кроме того, Ассоциация считает своим долгом активное содействие Федеральной службе охраны РФ в подборе и привлечении на работу способной молодежи, прошедшей практику охранной деятельности в Частных охранных предприятиях и Службах безопасности.