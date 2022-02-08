Маршрутки увез эвакуатор: в Челябинске прямо с рейсов забрали автобусы с неисправными тормозами

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске сотрудники ГИБДД проверили безопасность маршрутных такси. За один день обнаружили 201 нарушение, а 4 автобуса запретили использовать из-за неисправности тормозной системы и рулевого управления. Прямо с городских улиц маршрутки забрал эвакуатор.
Автобусы теперь находятся на спецстоянке, организаторов перевозок собираются привлечь к ответственности за выпуск опасного транспорта на линию.
В ГИБДД Челябинска рассказали, что безопасность пассажирских перевозок проверяют на фоне частых аварий с автобусами. Только за прошлый месяц по вине водителей маршруток случилось 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.
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