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Общество8 февраля 2022 11:23

Маршрутки увез эвакуатор: в Челябинске прямо с рейсов забрали автобусы с неисправными тормозами

Ездить на 4 автобусах оказалось опасно для жизни
Елена КОЛЧИНА
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Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске сотрудники ГИБДД проверили безопасность маршрутных такси. За один день обнаружили 201 нарушение, а 4 автобуса запретили использовать из-за неисправности тормозной системы и рулевого управления. Прямо с городских улиц маршрутки забрал эвакуатор.

Автобусы теперь находятся на спецстоянке, организаторов перевозок собираются привлечь к ответственности за выпуск опасного транспорта на линию.

В ГИБДД Челябинска рассказали, что безопасность пассажирских перевозок проверяют на фоне частых аварий с автобусами. Только за прошлый месяц по вине водителей маршруток случилось 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.

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