В пекинской библиотеке выставили рисунки школьниц из Челябинской области

Фото: Министерство образования Челябинской области

Выставка «Зимняя Олимпиада в рисунках детей» проходит в одной из библиотек Пекина. Там вывесили иллюстрации пятерых юных школьниц из Челябинской области. Они подготовили свои работы к рассказам на тему «Моя мечта о зимней олимпиаде», написанным детьми из Китая.

Фото: Министерство образования Челябинской области

Фото: Министерство образования Челябинской области

Педагог четырех южноуральских участниц Любовь Боровинская в беседе с корреспондентом Hornews.com рассказала, что для них участие в международной выставке стало приятным сюрпризом.

— Несмотря на то, что работы ребятами выполнены в период дистанционного обучения, мы смогли достичь результата, о котором мечтали! Наши работы опубликованы в международном сборнике, — рассказала изданию педагог Любовь Боровинская.

Фото: Министерство образования Челябинской области

Все рисунки детей сейчас можно увидеть на выставке в библиотеке Пекина. Кроме того, организаторы также обещают выпустить цифровую версию сборника «Моя зимняя Олимпиада. Зимние олимпийские игры глазами детей».

Напомним, результаты международного конкурса иллюстраций «Мое представление о зимней Олимпиаде» были подведены в декабре 2021 года. Участники с китайской стороны в свою очередь иллюстрировали произведения победителей литературного направления ребят из России.

Фото: Министерство образования Челябинской области

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