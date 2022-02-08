Сбербанк закрыл в Троицке Челябинской области половину офисов из-за пандемии

Работать в условиях пандемии - непросто. Фото: Иван Макеев

Жители Троицка Челябинской области сообщили, что в городе закрылось несколько офисов Сбербанка. Об этом читатели сообщили редакции «Комсомольской правды-Челябинск». В пресс-службе Челябинского отделения Сбербанка информацию подтвердили:

— На данный момент временно приостановили обслуживание два отделения Сбербанка на ул. Энергетиков, 24 и ул. Советской, 2а в связи с тем, что несколько сотрудников ушли на больничный. Но информация о массовом закрытии офисов не соответствует действительности.

В штатном режиме работают отделения Сбербанка по адресам ул. Володарского, 10а и ул. Малышева, 34.

— Клиенты могут получить все необходимые им услуги в других городских офисах и онлайн. Адреса соседних отделений можно узнать на сайте банка, в колл-центре и в объявлении временно неработающего отделения. Сбер делает все необходимое для полноценной работы своих офисов даже в условиях пандемии, — добавили в пресс-службе.

Напомним, в июле 2020 года Сбербанк также закрывал отделения в Троицке — офисы на Володарского и Малышева.

Сегодня появилась информация о приостановке работы части офисов в Копейске, но в ближайшие дни офис в Горняке возобновит свою работу, а в Старокамышинске уже начал принимать клиентов в понедельник. Помимо них услуги можно получить в других отделениях Сбербанка, которые не приостанавливали работу — на Сутягина, 15, Коммунистическом проспекте, 14 а и Победы, 30/1. В Копейске сегодня также закрыли один из трех МФЦ — на улице Ленина, 52.

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