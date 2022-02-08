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Происшествия8 февраля 2022 15:12

В Челябинской области сотрудник железнодорожного вокзала получил травму в ходе работ на пилораме

Сотрудники СК на транспорте начали проверку
Ян Стоев
Ян Стоев
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Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Челябинской области 48-летний плотник получил травму во время работ на пилораме в здании златоустовского железнодорожного вокзала. ЧП произошло утром 8 февраля, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

— Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

Сейчас плотник находится в больнице. Что касается проверки, то по ее результатам будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям начальства пострадавшего.

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