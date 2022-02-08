В Челябинской области облегчат условия для получения звания «Ветеран труда»

Фото: правительство Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил разработать законопроект о расширении перечня наград, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда». Об этом сообщили в правительстве региона.

Если новый законопроект будет принят, то общесоюзные знаки «Победитель социалистического соревнования» (1973 – 1980 годы) и «Ударник пятилетки» (9-12 пятилетки) могут стать основаниям для присвоения звания «Ветеран труда». Они будут учитываться вместе с общепринятым перечнем наград. Таким образом, по оценке регионального правительства, число южноуральцев со званием «Ветеран труда» увеличится на 8,5 тысяч.

Напомним, с 1 января в Челябинской области снизили продолжительность страхового стажа, необходимого для присвоения звания «Ветеран труда». Чтобы его получить, мужчинам теперь нужно отработать не 40, а 35 лет, а для женщин обязательный стаж снизился с 35 до 30 лет. Однако при этом сохранилось условие о наличии наград областного значения или выше. Сегодня звание «Ветеран труда» присвоено более чем 160 тысячам южноуральцев.

Ветераны труда Челябинской области получают ежемесячную денежную выплату в размере: 1124 рубля (ветераны труда Челябинской области, не пользующиеся услугами местной телефонной связи) и 1316 рублей (ветераны труда Челябинской области, пользующиеся услугами местной телефонной связи).

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