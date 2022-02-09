Суд разрешил строительство высотных домов рядом с Городским бором в Челябинске

В споре о строительстве суд встал на сторону гордумы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд отказал эко-активистам в иске о строительстве высотных домов на границе Городского бора. Общественники пытались оспорить решение Челябинской городской думы о статусе земель. Они настаивали, что участки на территории спорткомплекса «Полет» и поблизости о нее предназначены для отдыха и занятий спортом, а значит, многоэтажные дома там размещать нельзя.

Однако суд прекратил производство по статусу трех спорных участков, а в иске по остальным землям отказал.

Решение облсуда скорее всего не станет последней точкой в споре о строительстве.

— Будем обжаловать, — пообещал представляющий эко-активистов юрист Владимир Казанцев. — Мы убеждены, что в зоне отдыха не может быть жилых домов.

Напомним, ранее общественники проиграли суд по другому делу, связанному с Городским бором. Они пытались добиться закрытия Митрофановского кладбища, которое расположено недалеко от зеленой зоны и во втором поясе охраны Шершневского водохранилища. Но очередная инстанция разрешила продолжать захоронения.

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