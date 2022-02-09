В Челябинской области внедорожник скатился с трассы и на большой скорости врезался в грузовик

Фото: ОГИБДД по Миассу

ДТП с тремя автомобилями случилось на Динамовском шоссе в Миассе. Пострадал человек.

Как рассказали в городском отделе ГИБДД, авария произошла во время снегопада вечером 8 февраля. Водитель УАЗ «Патриот» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением на заснеженной дороге. В результате его автомобиль скатился за пределы проезжей части и врезался в припаркованный грузовик DAF, а затем в стоявший рядом легковой Ssang Yong.

Все машины получили заметные повреждения. Травмы получил 55-летний водитель УАЗа, с места происшествия его увезли в больницу.

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