В Челябинске случился пожар в студенческом общежитии

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Ранним утром 9 февраля произошел пожар в общежитии Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелась комната на восьмом этаже.

Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, никто не пострадал. Жильцов вовремя предупредила о происшествии сработавшая пожарная сигнализация.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пламя успело охватить 20 квадратных метров, но сотрудники МЧС по автолестнице протянули на верхний этаж пожарный ствол и потушили огонь прежде, чем он смог перекинуться на соседние комнаты.

Причину возгорания пока выясняют. Известно, что когда начался пожар, в комнате никого не было. По предварительной версии, из-за неисправности электроприборов там могло произойти короткое замыкание, которое и спровоцировало горение.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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