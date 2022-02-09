В Челябинске случился пожар в студенческом общежитии

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Ранним утром 9 февраля произошел пожар в общежитии Южно-Уральского государственного медицинского университета в Челябинске.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелась комната на восьмом этаже.
Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, никто не пострадал. Жильцов вовремя предупредила о происшествии сработавшая пожарная сигнализация.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Пламя успело охватить 20 квадратных метров, но сотрудники МЧС по автолестнице протянули на верхний этаж пожарный ствол и потушили огонь прежде, чем он смог перекинуться на соседние комнаты.
Причину возгорания пока выясняют. Известно, что когда начался пожар, в комнате никого не было. По предварительной версии, из-за неисправности электроприборов там могло произойти короткое замыкание, которое и спровоцировало горение.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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