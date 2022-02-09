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Общество9 февраля 2022 5:28

Детей в лагере в Челябинской области кормили мясом сомнительного качества

Срок годности и безопасность продуктов никто не проверял
Елена КОЛЧИНА
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Наказали и производителя мяса, и администрацию лагеря

Наказали и производителя мяса, и администрацию лагеря

Фото: Андрей АБРАМОВ

В детском лагере в Златоусте давали на обед потенциально опасные мясные деликатесы. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Нарушение обнаружили при проверке электронных сопроводительных документов. Выяснилось, что в конце декабря 2021 года в лагере кормили детей мясными продуктами, ветеринарную экспертизу которых никто не проводил. Неизвестно, насколько качественным и безопасным было мясо.

Позже обнаружилось, что сотрудники лагеря с нарушениями принимали продукты для детского стола в течение полугода: не проверяли н качество, ни даже срок годности.

Администрацию лагеря оштрафовали за нарушение ветеринарно-санитарных правил. Кроме того наложили ограничения на работу златоустовского индивидуального предпринимателя, поставлявшего в столовую мясные продукты.

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