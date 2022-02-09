В Челябинской области иномарка сбила 8-летнюю девочку

Фото: ОГИБДД по Миассу

Восьмилетняя девочка попала под колеса вечером 8 февраля в Миассе. Как рассказали в городском отделе ГИБДД, ДТП случилось в 18:35 на улице Уральской.

Кроссовер Chery Tiggo под управлением 33-летней женщины наехал на школьницу, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

Аварии произошла во время снегопада. Девочка гуляла в одиночку, взрослых рядом с ней не было. На одежде школьницы не оказалось светоотражающих элементов.

Девочка получила травмы, с места происшествия ее увезли в больницу.

Напомним, во время снегопада 8 февраля в Миассе случилось еще одно ДТП. Внедорожник на большой скорости врезался в грузовик, а затем в легковую машину.

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