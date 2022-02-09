В Челябинской области 4443 человека за день заболели коронавирусом

Среди заболевших много школьников
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последний день в Челябинской области зарегистрировали 4443 новых случая коронавируса - на 27 больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших 656 школьников.
От Covid-19 сейчас лечатся 42 433 жителя региона.
По данным областного министерства здравоохранения, 13 человек умерли за последние сутки от ковидной пневмонии.
За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали у 207 611 южноуральцев.
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