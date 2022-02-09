В Никольской роще в Челябинске собираются открыть парк аттракционов и лыжероллерную трассу

По Никольской роще можно будет прокатиться на гибриде лыж и роликов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске собираются благоустроить Никольскую рощу. Городская администрация опубликовала проект преобразования парка между проспектом Победы, улицами героев Танкограда, 3-й Арзамасской и Гатчинской.

Сейчас в Никольской роще есть только деревья и несколько тропинок. Но в будущем там собираются обустроить спортивную и детскую игровую площадки, установить аттракционы и создать лыжероллерную трассу. Проектом предусмотрены пункты проката, где горожане смогут получить лыжероллеры, роликовые коньки или другое снаряжение для активного отдыха.

Проект благоустройства. Фото: администрация Челябинска

В центре парка появится площадь для проведения культурно-массовых мероприятий. Отдельную территорию отвели для проведения выставок. В плане учли также установку общественных туалетов и обустройство автопарковки.

16 февраля проект выставят в челябинском Доме архитектора на проспекте Ленина, 41А. А на 10 марта назначены публичные слушания по вопросу благоустройства Никольской рощи. До этого времени челябинцы могут вносить свои предложения и замечания. Сделать это можно по электронной почте komissiyapziz@arch74.ru. Чтобы мнение учли, в письме обязательно указать фамилию, имя и отчество отправителя, дату рождения, а также адрес места жительства.

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