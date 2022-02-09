Банк Уралсиб запустил ипотеку без первого взноса на квартиры ПИК

Банк Уралсиб предлагает ипотечный кредит без первоначального взноса на покупку квартиры в новостройке в рамках совместной программы с ПИК.

Программа распространяется на приобретение квартиры у юридического лица, входящего в группу ПИК* – по договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору).

Максимальный размер кредита – до 50 млн рублей. Максимальный срок кредитования – 30 лет. Минимальная ставка – 10,7% годовых.

Кредит может получить заемщик – гражданин РФ с регистрацией на территории страны, в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита, работающий по найму, со стажем не менее 3 месяцев на последнем месте работы.

Более подробно узнать о программе «Ипотека без первого взноса», а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Информация о проектной декларации на сайте ПИК.