Начальника челябинского госстройнадзора отказались выпускать из СИЗО

Чиновник регионального минстроя, которого обвиняют в получении взятки, останется под стражей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Начальник управления государственного строительного надзора по Челябинской области Евгений Ефименко пробудет в СИЗО как минимум до 27 марта. Решение об этом подтвердил Челябинский областной суд.

Адвокаты чиновника просили смягчить своему подзащитному меру пресечения и заменить заключение под стражу домашним арестом, но суд отклонил их жалобу.

Напомним, Евгения Ефименко задержали прямо на рабочем месте в конце января 2022 года. Главу структуры областного министерства строительства подозревают в коррупционном преступлении.

По версии следствия, Евгений Ефименко получил от бизнесмена взятку в виде услуг имущественного характера. Взамен чиновник помог предпринимателю оформить документы о соответствии торгового объекта строительным нормам, хотя здание построили с нарушениями.

Ранее в Челябинске передали в суд уголовное дело первого замминистра строительства Ивана Белавкина. Чиновника обвиняют в незаконном получении 1,2 млн рублей.

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