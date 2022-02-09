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Дом. Семья9 февраля 2022 8:36

В челябинском зоопарке построят новые вольеры для бурых медведей с бассейнами и берлогами

Обновления появятся уже в этом году
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

В зоопарке Челябинска для бурых медведей построят новые вольеры. Планируется, что они будут оснащены водоемами для купания, берлогой для зимней спячки и разными предметами, которые обогатят среду обитания мишек. Появятся и новшества для посетителей — пять смотровых площадок с теневыми навесами.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Все это — первый этап масштабного преобразования челябинского зоопарка. Начнется он как раз с западной части, где находятся животные России и Урало-Сибирского региона. Эскизный проект вольеров для медведей уже есть, работы начнутся в этом году.

— Работа по проектированию комплекса для бурых медведей завершится в конце февраля, после чего будут проведены конкурентные процедуры на строительно-монтажные работы. И уже в этом году условия содержания наших медведей существенно улучшатся, — рассказала начальник Управления культуры Челябинска Элеонора Халикова.

Такими шагами городской зоопарк планируют превратить в современный экологический парк. Инициативу поддержал губернатор региона Алексей Текслер.

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