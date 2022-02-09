В челябинском зоопарке построят новые вольеры для бурых медведей с бассейнами и берлогами

Фото: администрация Челябинска
В зоопарке Челябинска для бурых медведей построят новые вольеры. Планируется, что они будут оснащены водоемами для купания, берлогой для зимней спячки и разными предметами, которые обогатят среду обитания мишек. Появятся и новшества для посетителей — пять смотровых площадок с теневыми навесами.
Фото: администрация Челябинска
Все это — первый этап масштабного преобразования челябинского зоопарка. Начнется он как раз с западной части, где находятся животные России и Урало-Сибирского региона. Эскизный проект вольеров для медведей уже есть, работы начнутся в этом году.
— Работа по проектированию комплекса для бурых медведей завершится в конце февраля, после чего будут проведены конкурентные процедуры на строительно-монтажные работы. И уже в этом году условия содержания наших медведей существенно улучшатся, — рассказала начальник Управления культуры Челябинска Элеонора Халикова.
Такими шагами городской зоопарк планируют превратить в современный экологический парк. Инициативу поддержал губернатор региона Алексей Текслер.
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