В Челябинске появится новое троллейбусное депо, стройка начнется уже в мае

Поменяют в этом году и сами троллейбусы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Губернатор Алексей Текслер провел совещание по развитию электротранспорта в Челябинске. Обсуждалась модернизация троллейбусной инфраструктуры и обновление парка общественного транспорта по концессионному соглашению с группой компаний «Синара».

Транспортная реформа началась в 2021 году с обновления автобусного парка. Затем для Челябинска закупили 30 новых трамваев, объявлен аукцион на поставку еще 30 составов. Большие планы и на троллейбусный парк.

— По концессии будет приобретено 168 новых троллейбусов, — отметил Алексей Текслер. — Часть из них поступит в этом году. Троллейбусы будут новыми и современными. Параллельно с этим надо менять инфраструктуру.

Губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба губернатора.

По соглашению планируется построить и реконструировать депо, модернизировать 30 тяговых подстанций и построить 77 км контактной сети.

— В Челябинске останется два депо вместо трех, — рассказал член совета директоров «Синара — Транспортные Машины» Юрий Осинцев. — Помимо существующего троллейбусного депо будет построено новое. Депо, которое мы реконструируем, будет рассчитано на 200 — 220 троллейбусов в зависимости от пассажиропотока. Мы находимся в стадии проектирования. С мая приступим к стройке.

Алексей Текслер предложил поработать и над имиджем профессии водителя, привлечь кадры достойной зарплатой и соцпакетом.

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