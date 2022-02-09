Челябинку освободили от сотен чужих долгов только после вмешательства прокуратуры

Дом жительницы Челябинска по ошибке арестовывали из-за долгов незнакомых людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительницу Челябинска после вмешательства прокуратуры освободили от необходимости выплачивать чужие долги. До того горожанка получила тысячи уведомлений по 1,5 тыс. исполнительным производствам. Ей приписали невыплату 21 млн рублей. 16 раз выносили постановления об аресте дома и земельного участка женщины.

При этом никаких собственных задолженностей у челябинки не было, это подтвердили в региональном управлении ФССП.

Женщина многократно обращалась к судебным приставам, но те либо отказывали в удовлетворении жалоб, либо вовсе не давали ответа на обращение. Запрет на сделки с недвижимостью тоже не снимали.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, ситуация изменилась только после вмешательства ведомства. Арест сняли, а с февраля женщине перестали приходить новые уведомления о долгах.

Наказать приставов, игнорировавших ошибки и обращения женщины, в прокуратуре не потребовали. 12 сотрудникам регионального УФССП только объявили предостережения о недопустимости нарушений закона, а руководителю управления выслали представление об устранении уже допущенных нарушений.

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