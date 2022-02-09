В Челябинской области изъяли 20 тонн нелегального спирта

Фото: Челябинская таможня

В Челябинской области изъяли 20 тонн спирта. Груз пытались провезти из Кыргызстана в Краснодарский край.

Как рассказали в пресс-службе региональной таможни, грузовик с 4 тыс. пятилитровых бутылок остановили неподалеку от Троицка. Если верить этикеткам, во всех емкостях — медицинский 95-процентный этиловый спирт.

У перевозчика не оказалось лицензии на оборти спиртосодержащей продукции. Кроме того бутылки доставляли с нарушениями. Дело в том, что спирт считается грузом повышенной опасности. Перевозить его можно только по заранее согласованным маршрутам при наличии специального разрешения. Такого разрешения владелец товара тоже не получил.

Нелегальный спирт из грузовика переместили на склад. Сейчас в правоохранительных органах решают вопрос о привлечении к ответственности виновников нарушений.

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