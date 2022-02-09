В Челябинской области в массовом ДТП на трассе погибли два человека

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области на 37 км автодороги Южноуральск-Магнитогорск произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Погибли два человека, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

— По предварительной информации, 67-летний водитель Cadillac Escalade выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с тремя автомобилями - Renault Kaptur, Chevrolet Lacetti и Peugeot 308, — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте ДТП погибли 28-летний водитель и 22-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet. Они были жителями Югры.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. Известно, что водитель Cadillac Escalade – житель Магнитогорска - имел 49-летний водительский стаж и к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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