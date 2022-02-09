Челябинская спортсменка Екатерина Ефременкова вышла в 1/4 финала Олимпиады в Пекине в шорт-треке

Екатерина Ефременкова (на фото - справа) вышла в финальный раунд Олимпийского турнира. Фото ОКР

В столице Игр стартовали очередные турниры в дисциплине шорт-трек. На дистанции 1000 метров челябинка Екатерина Ефременкова успешно преодолела квалификационный раунд, финишировав второй в своем забеге. 11 февраля Екатерина будет бороться за медали, начиная с 1/4 финала (начало в 16.00), смотри полное расписание выступлений южноуральских спортсменов.

В женской трехкилометровой эстафете российской команде, в которой выступала Екатерина Ефременкова, не повезло. Перед финишной прямой наши девушки шли на втором месте, что давало им право выступать в главном финале, но в самом конце представительница Южной Кореи вышла вперед. В итоге, в финальную четверку вошли кореянки, канадки, голландки и китаянки (эстафетные финалы пройдут 13 февраля).

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