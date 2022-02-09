«Да что вы знаете о корпоративном духе?» Пресс-секретарь челябинского аэропорта сделала татуировку, посвященную своей работе

У пресс-секретаря аэропорта имени Курчатова на ноге теперь есть татуировка с атомом и самолетом. Фото: Елена Светлова

Пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова сделала татуировку, посвященную своей работе. Теперь у нее на ноге красуется цветное изображение атома, вокруг которого летит самолет. Мы спросили Елену, не будет ли она жалеть о своем выборе, если уволится — как некоторые «набивают» имена вторых половинок, а потом мучительно «сводят» после расставания.

— Это же любовь! Мужчины приходят и уходят, а к авиации у меня любовь навечно. Я, когда первый раз работала в аэропорту и ушла, все три года каждый день думала, чтобы вернуться обратно. Потому что тяжело мне было без самолетов. Даже если когда-нибудь такое случится, что я уйду из челябинского аэропорта, наверное, в другую сферу уже не пойду, — рассказала журналисту КП-Челябинск Елена Светлова.

Татуировка была продемонстрирована в День гражданской авиации, который отмечается 9 февраля. О ней еще никто не знает из коллег Елены. Сама она шутливо признается, что авиация теперь будет у нее не только в сердце, но и на ноге.

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