Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 февраля 2022 15:12

Челябинский депутат Госдумы заразился омикрон-штаммом коронавируса

Болезнь у Валерия Гартунга протекает в легкой форме
Ян Стоев
Ян Стоев
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Депутат Валерий Гартунг заразился коронавирусом во второй раз. Фото: vk.com/gartung_vk

Депутат Валерий Гартунг заразился коронавирусом во второй раз. Фото: vk.com/gartung_vk

Челябинский депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом он сообщил на своей личной странице во «Вконтакте».

— Тест на коронавирус дал положительный результат. Те, кто смотрит мои видео и читает публикации, знают, что я всегда соблюдаю все меры безопасности - ношу маску, придерживаюсь социальной дистанции. Тем не менее, омикрон настолько заразен, что привычные меры, видимо, не всегда помогают, — отметил Валерий Гартунг.

Депутат заявил, что вовремя поставил прививку, поэтому чувствует себя хорошо и не имеет температуры. В ближайшие дни он будет работать на удаленке.

В октябре 2020 года Валерий Гартунг уже болел коронавирусом. Из-за этого ему пришлось пропустить пленарное заседание в Госдуме. Болезнь у депутата также протекала в легкой форме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru