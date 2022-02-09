Челябинский депутат Госдумы заразился омикрон-штаммом коронавируса

Депутат Валерий Гартунг заразился коронавирусом во второй раз. Фото: vk.com/gartung_vk

Челябинский депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом он сообщил на своей личной странице во «Вконтакте».

— Тест на коронавирус дал положительный результат. Те, кто смотрит мои видео и читает публикации, знают, что я всегда соблюдаю все меры безопасности - ношу маску, придерживаюсь социальной дистанции. Тем не менее, омикрон настолько заразен, что привычные меры, видимо, не всегда помогают, — отметил Валерий Гартунг.

Депутат заявил, что вовремя поставил прививку, поэтому чувствует себя хорошо и не имеет температуры. В ближайшие дни он будет работать на удаленке.

В октябре 2020 года Валерий Гартунг уже болел коронавирусом. Из-за этого ему пришлось пропустить пленарное заседание в Госдуме. Болезнь у депутата также протекала в легкой форме.

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