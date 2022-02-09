УФАС завело дело о недостоверной рекламе автомобилей Mazda на билборде в Челябинске

Фото: Челябинское УФАС

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Уральский Технический Центр». Поводом для этого стала недостоверная реклама автомобилей Mazda на билборде по Свердловскому тракту. Потребителям предлагался кредит на машину этой марки от 2,5% годовых (по стандартным условиям кредитования ставка составляет 5,5%). Однако условия для получения этой возможности были указаны в рекламе мелким нечитаемым шрифтом.

— При этом привлекательная информация нанесена на рекламный билборд крупным шрифтом, — отметили в Челябинском УФАС. — Поскольку существенная информация об условиях приобретения не доступна для прочтения потребителями, она приравнивается к отсутствующей.

Согласно Закону о рекламе не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru